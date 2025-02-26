Вестник Кавказа

Европе нужен азербайджанский газ – Ильхам Алиев

Европе нужен азербайджанский газ – Ильхам Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О большом значении азербайджанского газа для Европы рассказал сегодня президент Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что он помогает обеспечить энергобезопасность европейских стран.

Газ из Азербайджана необходим Европе, заявил президент АР Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Силяновска-Давковой.

Азербайджанский президент напомнил, что в данный момент азербайджанский природный газ поступает в 12 стран мира, которые расположены на евразийском пространстве.

Отметив, что большая часть – десять из двенадцати – стран находятся в Европе, Ильхам Алиев напомнил, что в минувшем году Азербайджан направил на экспорт 25 млрд кубометров газа.

"Конечно, мы производим гораздо больше этого"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что Европе необходим азербайджанский газ, что видно, в частности, из Декларации о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, которая была подписана около трех лет назад.

На данный момент, указал Ильхам Алиев, газ из Азербайджана помогает обеспечить энергобезопасность многих стран Европы. Президент пояснил, что Баку всегда внимательно относился к просьбам европейских партнеров.

"То есть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях"

– Ильхам Алиев

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