Европе нужен азербайджанский газ – Ильхам Алиев

Газ из Азербайджана необходим Европе, заявил президент АР Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Силяновска-Давковой.
Азербайджанский президент напомнил, что в данный момент азербайджанский природный газ поступает в 12 стран мира, которые расположены на евразийском пространстве.
Отметив, что большая часть – десять из двенадцати – стран находятся в Европе, Ильхам Алиев напомнил, что в минувшем году Азербайджан направил на экспорт 25 млрд кубометров газа.
"Конечно, мы производим гораздо больше этого"
– Ильхам Алиев
Глава государства подчеркнул, что Европе необходим азербайджанский газ, что видно, в частности, из Декларации о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, которая была подписана около трех лет назад.
На данный момент, указал Ильхам Алиев, газ из Азербайджана помогает обеспечить энергобезопасность многих стран Европы. Президент пояснил, что Баку всегда внимательно относился к просьбам европейских партнеров.
"То есть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях"
– Ильхам Алиев