Курорт "Эльбрус" будут питать три мощных подстанции

В скором времени кабардино-балкарский горнолыжный курорт "Эльбрус" получит дополнительные источники электроснабжения: мощность нынешней подстанции вырастет в четыре раза, а также будут построены две новые подстанции.

Уже в будущем 2026 году мощность ключевой электроподстанции "Адыл-Су", снабжающей электроэнергией горнолыжный курорт "Эльбрус" и высокогорные населенные пункты кабардино-Балкарии (КБР), вырастет в четыре раза, сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности "Россети Северный Кавказ" Геннадий Марцинковский.

"Мощность питающего центра 6,3 МВт уже не соответствует росту потребляемой энергии. …В этом году мы меняем один из трансформаторов, и в марте 2026 года мы меняем второй трансформатор. В итоге до конца 2026 года мы увеличим мощность в четыре раза и введем 25 МВт"

- Геннадий Марцинковский

Высокогорная подстанция "Адыл-Су" обеспечивает работу подстанций 35 кВ "Терскол" и "Чегет", питающих близлежащие населенные пункты и объекты инфраструктуры Приэльбрусья, информирует портал "Это Кавказ".

Однако даже ее модернизации в скором времени будет недостаточно для энергоснабжения региона, поэтому в ближайшие два года в районе курорта здесь построят две новые подстанции – "Азау" в одноименном поселке, в которую войдут два силовых трансформатора мощностью по 16 МВт каждый, и подстанцию "Обсерватория" с трансформатором мощностью 6,3 МВт, добавил Марцинковский.