Дочерняя структура SOCAR лидирует по объему инвестиций в Грузию

Компания SOCAR Energy Georgia привлекла наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале.

SOCAR Energy Georgia стала главным иностранным инвестором в экономику Грузии по итогам третьего квартала, следует из отчета грузинского статистического ведомства. Компания представляет в стране интересы азербайджанской государственной нефтяной корпорации SOCAR.

Полная картина рейтинга крупнейших инвесторов демонстрирует отраслевое разнообразие. Вслед за лидером из нефтегазового сектора следуют компании из сферы телекоммуникаций (Selfie Mobile и Magticom), пищевой промышленности (IDEA Borjomi Georgia совместно с IDEA Borjomi Beverages Company Georgia Branch), транспортной инфраструктуры (TAV Urban Georgia и Poti Sea Port Corporation), а также металлургии и производства строительных материалов (Geosteel, Lomisi, Georgia Cement и Mina).

Данные также показывают географическую структуру инвестиций. Крупнейшими странами-инвесторами в экономику Грузии в третьем квартале 2025 года выступили США ($93,5 млн), Испания ($72,1 млн) и Турция ($70 млн).

По отраслевому распределению, основная доля иностранных капиталовложений в третьем квартале пришлась на инфраструктурные и промышленные проекты. Наибольший объём инвестиций привлекли: операции с недвижимостью ($91,7 млн), транспорт ($79,8 млн), а также водоснабжение и управление отходами ($71,5 млн). Существенные вливания получили также обрабатывающая промышленность ($68,3 млн) и ИКТ-сектор ($54,5 млн).

