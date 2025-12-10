Вестник Кавказа

В Иране обсудят ситуацию в Афганистане

Карта Афганистана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране пройдут переговоры по ситуации в Афганистане. В консультациях примут участие в том числе представители России и КНР.

В Иране состоятся переговоры по ситуации в Афганистане. В обсуждении примут участие представители РФ, КНР и Пакистана, рассказал спикер иранского дипведомства Эсмаил Багаи. 

"Исламская Республика Иран придает первостепенное значение безопасности и стабильности в соседних странах и в этой связи приложит все усилия для снижения напряженности между странами региона и для укрепления взаимопонимания между ними"

– Эсмаил Багаи 

Как отметил Багаи, консультации пройдут в Тегеране на следующей неделе. В столицу ИРИ прибудут дипломатические представители по Афганистану из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и России.

Напомним, что осенью между Афганистаном и Пакистаном произошли приграничные столкновения. В настоящее время между сторонами действует режим перемирия, который периодически нарушается. В частности, сообщения об артиллерийских ударах с обеих сторон поступали в начале декабря.

