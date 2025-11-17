Ставрополье более чем вдвое нарастило производство вина

В уходящем году Ставропольский край более чем в два раза увеличил объемы выпускаемого вина – прежде всего за счет господдержки в рамках регионального проекта.

Выпуск вина на Ставрополье в этом году вырос в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2024 года, рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

В сообщении уточняется, что в общей сложности с начала года в крае было произведено 4,9 тыс декалитров вина.

"Развитию отрасли способствует господдержка в рамках регионального проекта "Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края""

– пресс-служба

Как добавил глава Минэкономразвития края Антон Доронин, регион попал в топ-5 лучших субъектов РФ по продвижению отечественных вин в торговле и сегменте Horeca, 28 вин, выпускаемых на Ставрополье, вошли в винную карту России. Для туристов организованы гастроэномаршруты, участники которых совершают экскурсии на винодельческие предприятия.