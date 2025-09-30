Часть Армении осталась без света

Жители нескольких областей Армении остались без энергоснабжения, рассказали в пресс-службе компании "Элсети Армении" (ЭСА).
"С 03:00 часов в Арагацотнской, Гегаркуникской, Лорийской, Армавирской областях Республики, Котайке, а также в некоторых районах Еревана произошли отключения электроэнергии"
– ЭСА
Причина отключений – сильный шквалистый ветер.
В компании добавили, что электрики-ремонтники делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии и вернуть людям свет.
Напомним, ранее Спасательная служба МВД Армении сообщила о других последствиях ураганного ветра: он повалил деревья и уронил столбы в ряде районов Еревана, а также в нескольких областях – Арагацотнской, Котайкской и Лорийской. Кроме того, самолет, выполнявший рейс из Бейрута, не смог сесть в Ереване.