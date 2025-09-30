Вестник Кавказа

Часть Армении осталась без света

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аварийные отключения электричества произошли в ряде областей Армении. Света нет с середины ночи, специалисты пытаются устранить последствия ЧП.

Жители нескольких областей Армении остались без энергоснабжения, рассказали в пресс-службе компании "Элсети Армении" (ЭСА).

"С 03:00 часов в Арагацотнской, Гегаркуникской, Лорийской, Армавирской областях Республики, Котайке, а также в некоторых районах Еревана произошли отключения электроэнергии"

– ЭСА

Причина отключений – сильный шквалистый ветер.

В компании добавили, что электрики-ремонтники делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии и вернуть людям свет.

Напомним, ранее Спасательная служба МВД Армении сообщила о других последствиях ураганного ветра: он повалил деревья и уронил столбы в ряде районов Еревана, а также в нескольких областях – Арагацотнской, Котайкской и Лорийской. Кроме того, самолет, выполнявший рейс из Бейрута, не смог сесть в Ереване.

