Отдых в Сочи надо улучшать по примеру Турции – мэр

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал повышать уровень отдыха в Сочи по примеру курортов Турции, где широкую популярность получила система "все включено".
"Если мы говорим о качестве, о комфорте проживания (в Сочи относительно Турции – ред.), то, конечно, здесь нам нужно брать пример с коллег именно с точки зрения экономики, когда система "все включено" дает возможность туристам заранее просчитывать траты на свой отдых"
– Андрей Прошунин
Градоначальник подчеркнул, что власти города-курорта делают все, что возможно, чтобы достичь этой цели, пишет ТАСС.
Кроме того, мэр напомнил, что в Сочи действуют 180 пляжей, в том числе 113 муниципальных. При этом 64 пляжа получили российский "Синий флаг", то есть были признаны соответствующим высшей категории.