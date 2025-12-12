Вестник Кавказа

Отдых в Сочи надо улучшать по примеру Турции – мэр

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Качество отдыха в Сочи нуждается в улучшении, причем ориентиром могут послужить турецкие курорты, где развита система "все включено".

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал повышать уровень отдыха в Сочи по примеру курортов Турции, где широкую популярность получила система "все включено".

"Если мы говорим о качестве, о комфорте проживания (в Сочи относительно Турции – ред.), то, конечно, здесь нам нужно брать пример с коллег именно с точки зрения экономики, когда система "все включено" дает возможность туристам заранее просчитывать траты на свой отдых"

– Андрей Прошунин

Градоначальник подчеркнул, что власти города-курорта делают все, что возможно, чтобы достичь этой цели, пишет ТАСС.

Кроме того, мэр напомнил, что в Сочи действуют 180 пляжей, в том числе 113 муниципальных. При этом 64 пляжа получили российский "Синий флаг", то есть были признаны соответствующим высшей категории.

