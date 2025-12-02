ЕС обсудит будущие выборы в Армении

Кая Каллас рассказала, что Армения обратилась за помощью в ЕС в связи с грядущими выборами в парламент.

Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза заявила, что на повестке дня грядущего заседания глав МИД стран ЕС стоит вопрос парламентских выборов в Армении.

"Сегодня мы обсудим, как сможем помочь Армении в этом вопросе. Армения обратилась к нам за помощью в предотвращении вмешательства извне"

– Кая Каллас

В одном из предыдущих заявлений Каллас обвинила Россию в якобы проведении кампании по вмешательству в парламентские выборы в Армении.