Вестник Кавказа

В Армению прибудут новые партии зерновых через Грузию и Азербайджан

В Армению прибудут новые партии зерновых через Грузию и Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Геворг Папоян рассказал, что в Армению осуществляется новые поставки зерновых транзитом через Азербайджан. В начале ноября в РА прибыли первые партии пшеницы из РФ и Казахстана.

Глава экономического ведомства Армении Геворг Папоян рассказал, что республика получит новые партии зерновых, которые прибудут транзитом через территории Азербайджана и Грузии. 

По словам главы Минэкономики РА, поставки пшеницы продолжаются, новые партии уже находятся в процессе транспортировки. 

При этом данных по объемам поставок Папоян не предоставил. 

"Когда она прибудет, я опубликую данные о тоннах. На данный момент я не могу сказать больше"

– Геворг Папоян 

Отметим, что в конце осени в Армению прибыли первые партии пшеницы из России и Казахстана транзитом через территорию Азербайджана. 

В начале декабря также стало известно, что Грузия безвозмездно выполнит транзит первой партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.