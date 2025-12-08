В Армению прибудут новые партии зерновых через Грузию и Азербайджан

Геворг Папоян рассказал, что в Армению осуществляется новые поставки зерновых транзитом через Азербайджан. В начале ноября в РА прибыли первые партии пшеницы из РФ и Казахстана.

Глава экономического ведомства Армении Геворг Папоян рассказал, что республика получит новые партии зерновых, которые прибудут транзитом через территории Азербайджана и Грузии.

По словам главы Минэкономики РА, поставки пшеницы продолжаются, новые партии уже находятся в процессе транспортировки.

При этом данных по объемам поставок Папоян не предоставил.

"Когда она прибудет, я опубликую данные о тоннах. На данный момент я не могу сказать больше"

– Геворг Папоян

Отметим, что в конце осени в Армению прибыли первые партии пшеницы из России и Казахстана транзитом через территорию Азербайджана.

В начале декабря также стало известно, что Грузия безвозмездно выполнит транзит первой партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.