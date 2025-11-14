Вестник Кавказа

Ставропольский край тряхнуло на 4

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Небольшое землетрясение было зарегистрировано сегодня в Ставропольском крае. Оно случилось неподалеку от города Зеленокумска.

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня на Ставрополье, подробно о сейсмособытии рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

В ведомстве уточнили, что оно произошло на расстоянии 11 км от города Зеленокумска. Его магнитуда составила 4,0, очаг располагался на глубине 10 км.

"Жертв и разрушений нет"

– МЧС Ставропольского края

В министерстве добавили, что все службы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.

