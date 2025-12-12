В Северной Осетии возросло производство рыбы на 20%

С начала года Северная Осетия нарастила производство рыбы на 20%, об этом информирует пресс-служба Минсельхоза республики.
По данным ведомства, за январь-ноябрь в республике было произведено 7,81 тыс т рыбы, что на 20% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Также возросли продажи рыбы – на 30%, до 5,5 тыс т.
"Северная Осетия наращивает объем производства товарной рыбы, в том числе, благодаря успешной реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"
– глава Минсельхоза Северной Осетии Алан Кусраев
В основном рост производства обеспечен сельскохозяйственными предприятиями региона – они нарастили выпуск рыбы почти на 44%, до 5,23 тыс т. Почти 2,6 тыс т произведенной в Северной Осетии рыбы пришлось на фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые показали рост производства на уровне 3,7%, пишет "Интерфакс".