В Северной Осетии возросло производство рыбы на 20%

В 2025 году в Северной Осетии на 20% увеличилось производство рыбы, а также на 30% – ее реализация, сообщили в региональном Минсельхозе.

По данным ведомства, за январь-ноябрь в республике было произведено 7,81 тыс т рыбы, что на 20% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Также возросли продажи рыбы – на 30%, до 5,5 тыс т.

"Северная Осетия наращивает объем производства товарной рыбы, в том числе, благодаря успешной реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"

– глава Минсельхоза Северной Осетии Алан Кусраев

В основном рост производства обеспечен сельскохозяйственными предприятиями региона – они нарастили выпуск рыбы почти на 44%, до 5,23 тыс т. Почти 2,6 тыс т произведенной в Северной Осетии рыбы пришлось на фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые показали рост производства на уровне 3,7%, пишет "Интерфакс".