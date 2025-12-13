Россия может войти в "Маршрут Трампа" в Армении

Москва готова проводить консультации с Ереваном по проекту "Маршрут Трампа" и обсуждать возможное участие в нем российской стороны, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия"
– Михаил Калугин
Дипломат заметил, что для участия РФ в проекте имеется предостаточно оснований.
"По сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута"
– Михаил Калугин
Он напомнил, что "дочка" РЖД, компания "Южно-Кавказская железная дорога" обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении.
"В регионе используется российская железнодорожная колея"
– Михаил Калугин
Также дипломат отметил, передает РИА Новости, что "Маршрут Трампа" по большей части будет проходить через зону ответственности российских пограничников.
"Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись"
– Михаил Калугин