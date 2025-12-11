Вестник Кавказа

Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в село Сос

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Новая группа бывших вынужденных переселенцев выехала во вторник утром в село Сос Ходжавендского района. В ее составе почти сто человек.

Очередная группа вынужденных переселенцев направилась в село Сос, расположенное в Ходжавендском районе Азербайджана, в рамках программы Великое возвращение.

На текущем этапе происходит возвращение в село Сос Ходжавендского района 21 семьи (в общей сложности 94 человека).

Напомним, что 19 ноября нынешнего года в село Сос Ходжавендского района вернулись 80 человек (20 семей).

