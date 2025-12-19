Израиль ударил по нескольким членам "Хезболлы" в Ливане

В Израиле подтвердили нанесение очередных ударов по членам "Хезболлы". На этот раз целью атаки стали террористы в районе Сидона в Ливане.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала нескольких членов движения "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом рассказали 22 декабря в пресс-службе армии.

"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким террористам "Хезболла" в районе Сидона на юге Ливана"

– пресс-служба ЦАХАЛ

На прошлой неделе израильские ВВС нанесли удары по военным объектам "Хезболлы", расположенным в различных районах Ливана. В частности, в ходе той атаки были уничтожены объекты инфраструктуры и пусковые установки на территории военного лагеря, откуда велся артиллерийский огонь и где хранилось вооружение.