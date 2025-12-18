Вопросы безопасности и экономику обсудили Израиль и Ливан

Израиль и Ливан провели вторую встречу в населенном пункте Эн-Накура. Центральной темой обсуждения были вопросы безопасности и экономика.

Представители Израиля и Ливана провели новую встречу, в ходе которой обсудили темы безопасности и экономики. Об этом рассказали в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Переговоры прошли при посредничестве Соединенных Штатов в населенном пункте Эн-Накура в южной части Ливана. Израиль представлял на них Йосеф Дразнин, замглавы Совета нацбезопасности по вопросам внешней политики.

"Встреча стала продолжением диалога в сфере безопасности, направленного на разоружение "Хезболлы" ливанской армией. Обсуждались способы продвижения экономических проектов, призванных укрепить взаимный интерес в устранении угрозы со стороны "Хезболлы" и обеспечить устойчивую безопасность для жителей по обе стороны границы"

– канцелярия израильского премьера

Напомним, первая встреча прошла в таком формате в Эн-Накуре 3 декабря. После нее в Израиле сообщили, что контакты получились "хорошими".