Глава иракских курдов оценил роль Турции в Сирии

Председатель Курдской региональной администрации Ирака заявил, что урегулирование ситуации на территории Сирии было бы невозможно без посредничества Турции.

Нечирван Барзани, глава Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), высоко оценил роль Турции в урегулировании ситуации в Сирии. По его словам, без поддержки Анкары многие достигнутые на сегодняшний день договоренности были бы невозможны.

В интервью, данном во время Мюнхенской конференции по безопасности, Нечирван Барзани выразил поддержку переговорам между сирийскими властями и Отрядами курдской народной самообороны (YPG). При этом он акцентировал, что прогресс в урегулировании был бы невозможен без конструктивного участия Турции.

Барзани отметил посреднические усилия Турции, которая содействовала мирной эвакуации из Алеппо и помогла заключить соглашение между сирийскими курдами и правительством Сирии.

Положительную оценку получили и договоренности между сирийским правительством и YPG, которые Барзани охарактеризовал как полезные, несмотря на возможные расхождения в восприятии. По его словам, Дамаск может полагать, что предоставил курдам "очень многое", а сами курды могут придерживаться мнения, что получили "очень мало", однако в конечном счете документ выгоден обеим сторонам, считает глава Курдской администрации в Ираке.

"Для нас важно, чтобы любые решения, касающиеся Рожавы (север и северо-восток Сирии) и других компонентов в Сирии, в той или иной форме нашли отражение в сирийской конституции"

– Нечирван Барзани

Отвечая на вопрос о возможности применения модели КРАИ в Сирии, Нечирван Барзани призвал к реалистичному подходу.

"Если мы будем считать, что можем просто скопировать модель, существующую в КРАИ, и перенести ее в Сирию, то это невозможно"

– Нечирван Барзани

Отметим, что YPG являются курдскими вооруженными формированиями и составляют ядро Сирийских демократических сил (СДС). YPG совместно с женскими отрядами народной самообороны (YPJ) обеспечивают защиту автономной администрации северо-восточной Сирии. Отметим, что в Иракском Курдистане, как и в Турции, не проводят жесткого различия между YPG и СДС. Анкара же рассматривает и курдские военные формирования и полиэтнический альянс северо-восточной Сирии как как филиалы или ответвления Рабочей партии Курдистана (PПK), запрещенной и признанной террористической организацией в стране.