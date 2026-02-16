В Кремле прокомментировали сегодняшние переговоры в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что трехсторонние переговоры РФ, США и Украины продолжатся завтра, однако каких-то подробностей ожидать не стоит.

Участники переговоров по украинскому урегулированию продолжат свою работу в Женеве и завтра, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения журналистами.

Однако, не стоит ожидать каких-то итогов контактов во вторник, уточнил представитель Кремля.

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра"

– Дмитрий Песков

Также пресс-секретарь подтвердил, что сегодняшняя встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева начнется в течение пары часов.

Ожидается, что очередной раунд переговоров пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров по украинскому урегулированию, ранее трехсторонние встречи РФ, США и Украины проходили в Абу-Даби в январе и феврале текущего года.

Ранее уже сообщалось о прибытии на место переговоров российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.