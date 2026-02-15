Второй раунд переговоров Ирана и США стартовал в Женеве

В швейцарской Женеве в эти минуты начался новый раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США, они проходят при посредстве Омана.

Новый раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США стартовал в Женеве, такое сообщение распространила иранская гостелерадиокомпания.

В нем говорится, что возглавляющий иранскую делегацию глава МИД ИРИ Аббас Аракчи проводит встречу с коллегой из Омана Бадром аль-Бусаиди – последний играет роль посредника на этих переговорах, он передаст американской стороне послание от ИРИ.

Стоит отметить, что этот раунд переговоров стал уже вторым после долгого перерыва. Первый состоялся в столице Омана Маскате.

Ранее сегодня пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал о формате переговоров – по его словам, как и в прошлый раз, Тегеран и Вашингтон проведут отдельные переговоры с МИД Омана: глава ведомства Бадр аль-Бусаиди будет передавать сообщения сторон друг другу.

Багаи уточнил, что в повестку переговоров войдут в основном ядерные вопросы.