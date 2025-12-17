Мультипликаторы КЧР объединили нартский эпос и науку

Аниматоры Карачаево-Черкесии создали мультфильм о науке и героях нартского эпоса, в котором герои древних легенд активно сотрудничают с учеными астрофизической лаборатории Российской академии наук.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) вышел новый мультфильм "Там, где горы касаются звезд" с весьма необычным сюжетом: в нем причудливо пересеклись ученые астрофизической обсерватории и герои нартского эпоса, сообщает министерство туризма и курортов республики.

"НКО "Карачаево-Черкесия Туризм" совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ завершили работу над анимационным проектом, который объединил научную тематику и элементы нартского эпоса. В сюжете КЧР - пространство, где сосуществуют герои древних легенд и современные ученые обсерватории"

По сюжету картины бог-кузнец и покровитель ремесленников эпоса Тлепш, богатырь Сосруко и девушка-горянка активно сотрудничают с сотрудником Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (РАН), передает портал "Это Кавказ".

Художником-иллюстратором проекта стала Олеся Абазова, которая вдохнула жизнь в нарисованных героев.

Впрочем, только мультфильмом работа не ограничится: впоследствии авторы идеи намерены выпустить раскраски по его сюжету, артбук, постеры и стикеры с героями анимации, которые будут знакомить детей с интересными фактами о крупнейшем в России центре наземных наблюдений за объектами Вселенной.