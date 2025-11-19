Карачаево-Черкесия будет развивать языки народов

Власти Карачаево-Черкесии запустили программу по сохранению и развитию пяти государственных языков, на которых разговаривают жители региона – их будут поддерживать на всех уровнях.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) заработала программа сохранения и развития государственных языков республики, она рассчитана до 2030 года и предусматривает проведение мероприятий с языковой практикой и появление цифровых продуктов, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Мы создаем устойчивую систему поддержки родных языков, направленную на укрепление образовательной, научной и медийной инфраструктуры на родных языках; поддержку инициатив граждан, которые с любовью и гордостью продвигают культуру и речь своих народов"

- Рашид Темрезов

Программа будет включать не только общеобразовательные мероприятия в детских садах, школах, ссузах и вузах, но и запуск летних этнокультурных школ и языковых смен, работу разговорных клубов и организацию тематических фестивалей и конкурсов, информирует портал "Это Кавказ".

Также в рамках образовательной программы будут созданы интегральные и научные онлайн-словари и системы проверки правописания на родных языках, добавил Темрезов.

Напомним, жители КЧР общаются на пяти языках, которые в республике признаны государственными: это карачаевский, черкесский, русский, абазинский и ногайский языки.