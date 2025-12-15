Вестник Кавказа

Азербайджан инвестировал в Турцию более $21 млрд – Омер Болат
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр торговли Турции Омер Болат заявил о миллиардных взаимных инвестициях между Турцией и Азербайджаном. Также он сообщил о реализации почти 600 строительных проектов на территории АР.

Глава Минторга Турции Омер Болат озвучил данные по взаимным инвестициям между Азербайджаном и Турцией. По словам Болата, турецкие инвестиции в проекты на территории АР достигли $17 млрд, Азербайджан инвестировал в Турцию свыше $21 млрд. 

"Инвесторы из Турции до сегодняшнего дня вложили в Азербайджан инвестиции на сумму $17 млрд. В то же время Азербайджан инвестировал в Турцию более $21 млрд"

– Омер Болат 

По словам Болата, торговля между АР и Турцией за прошлый год достигла $8 млрд. 

Глава ведомства также обнародовал данные по строительству на территории Азербайджана. По словам Болата, к настоящему времени компании из Турции реализовали в АР почти 600 проектов за $21 млрд. 

Напомним, что лидеры Азербайджана и Турции ранее договорились нарастить товарооборот между странами до $15 млрд.

