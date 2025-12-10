Азербайджан стал получать вдвое больше энергии ветра

Азербайджан наращивает мощности "зеленой" энергетики: ветрогенерация удвоилась, а солнечная увеличилась на 10%.

Выработка ветряных электростанций Азербайджана за 11 месяцев 2025 года достигла 100 млн кВт/ч, что в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Положительная динамика характерна и для сектора солнечной генерации. Выработка солнечных электростанций выросла на 10,1% в годовом исчислении, составив за отчетный период 572,5 млн кВт/ч.

Основным источником электроэнергии остаются тепловые электростанции, которые произвели 20,4 млрд кВт/ч, показав рост в 0,9%. Гидроэлектростанции сократили свою долю на 2%, сгенерировав 2,7 млрд кВт/ч. Наименьший объем пришелся на сегмент энергетики, использующей сжигание отходов — 172,9 млн кВт/ч со снижением на 5,4%.