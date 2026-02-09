Вэнс раскрыл уникальность внешней политики Азербайджана

Вестник Кавказа

Джей Ди Вэнс, который находится с визитом в Азербайджане, высоко оценил дипломатические качества Ильхама Алиева, который выстроил дружественные связи как Анкарой, так и с Тель-Авивом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в Баку с визитом, высоко оценил внешнюю политику Азербайджана.  По словам Вэнса, президент страны Ильхам Алиев является единственным кроме Дональда Трампа лидером, который поддерживает хорошие отношения одновременно с Турцией и Израилем. 

"Я говорил своим сотрудникам перед посадкой, что, помимо президента Трампа, единственный лидер в мире, у которого действительно хорошие отношения и с турками, и с израильтянами – это президент Алиев"

– Джей Ди Вэнс

Вэнс также отметил личные качества Ильхама Алиева, назвав его обаятельным человеком. Также политик высоко отозвался об азербайджанской кухне. 

"Чуть позже мы узнаем, какая здесь еда, и я уверен, что она будет великолепной"

– Джей Ди Вэнс

