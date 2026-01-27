Россия продолжит стабильные поставки зерна в страны Ближнего Востока

На сегодняшний день Россия выступает самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, что является гарантией поддержания глобальной продовольственной безопасности.

Россия играет огромную роль в обеспечении продовольственной безопасности стран Ближнего Востока, заявил посол РФ в Иордании Глеб Десятников.

"Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности"

- Глеб Десятников

В частности Иордания – один из ключевых потребителей пшеницы и ячменя из России, и Москва неизменно подтверждает свою готовность наращивать поставки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерновых, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Только в минувшем 2025 году королевство получило из России 120 тыс т зерновой продукции, причем их поставки шли стабильно и в нужных стране объемах, - добавил Глеб Десятников.

Напомним, ранее мы писали о том, что летом минувшего 2025 года Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы в 1,6 раза – до 652,5 рубля против 1 023,5 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз РФ. При этом пошлина на ячмень снова осталась нулевой, а на царицу полей кукурузу она снизилась до с 506,1 рубля до 359,9 рубля за тонну.