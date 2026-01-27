Вестник Кавказа

Завод порошковых красок заработает в этом году в Ингушетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый промышленный объект создадут в Ингушетии в 2026 году – о строительстве завода, который будет выпускать порошковые краски, рассказал глава республики.

Еще одно предприятие планируется ввести в эксплуатацию в текущем году в Ингушетии, подробности проекта озвучил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, речь идет о заводе порошковых красок "ИНКОЛОР".

"Финансирование в объеме 150 млн рублей предоставлено банком ВТБ в рамках федеральной программы льготного кредитования Минэкономразвития России"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии отметил, что по планам завод заработает в конце этого года, а в следующем выйдет на проектную мощность, которая составляет до 2 тыс т краски в год.

На заводе появится более полусотни рабочих мест.

