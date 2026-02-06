Иран больше не будет показывать новые военные разработки

Руководство Ирана приняло решение отказаться от предания огласке информации о будущих разработках ВПК Исламской Республики.
Армия Ирана больше не будет показывать результаты своих военных наработок, заявили в министерстве обороны страны.
Как сообщил представитель оборонного ведомства ИРИ Реза Талаи-Ник, такое решение было принято для соблюдения необходимого уровня безопасности.
По его словам, "фактор неожиданности" играет очень важную роль.
"В связи с соображениями безопасности и необходимостью сохранения принципа внезапности мы в настоящее время прекратили (публичное) представление оборонных достижений"
– Реза Талаи-Ник