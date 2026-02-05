Грузия запретила въезд грузовиков в Россию

Грузия временно прекратила грузоперевозки в РФ: из-за метели, гололедицы и лавиноопасности невозможен безопасный проезд фур на отрезке Военно-Грузинской дороги между Гудаури и Коби.

Департамент автодорог Грузии опубликовал сегодня утром постановление о запрете движения грузовых автомобилей в Россию. Решение связано с тяжелыми погодными условиями на одном из участков Военно-Грузинской дороге на территории республики.

В виду недопустимо высокой вероятности аварий большегрузного транспорта на трассе между Гудаури и Коби с утра субботы и до особого распоряжения проезжать по этому участку Военно-Грузинской дороги разрешено только легковому транспорту, причем исключительно без остановок.

Кроме того, все водители обязаны сегодня пользоваться противолавинными тоннелями там, где они составляют альтернативу обычной дороге.

Таким образом, грузоперевозки между Россией и Грузией приостановлены на неопределенное время.