В Кремле назвали переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедший накануне второй раунд переговоров по украинскому урегулированию и назвал проведенную работу сложной, но конструктивной.
Трехсторонняя встреча РФ-США-Украина, которая завершилась накануне, прошла конструктивно, но сложно, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи в Абу-Даби.
Тем не менее, работа будет продолжена, уточнил представитель Кремля.
"Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена"
– Дмитрий Песков
Напомним, 4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй этап переговоров в формате Москва-Вашингтон-Киев, участники охарактеризовали их итоги как конструктивные.