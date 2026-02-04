Вестник Кавказа

В Кремле назвали переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедший накануне второй раунд переговоров по украинскому урегулированию и назвал проведенную работу сложной, но конструктивной.

Трехсторонняя встреча РФ-США-Украина, которая завершилась накануне, прошла конструктивно, но сложно, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи в Абу-Даби.

Тем не менее, работа будет продолжена, уточнил представитель Кремля.

"Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена"

– Дмитрий Песков

Напомним, 4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй этап переговоров в формате Москва-Вашингтон-Киев, участники охарактеризовали их итоги как конструктивные.

