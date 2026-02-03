США призвали проявить мудрость в отношении Ирана

Россия рассчитывает, что США будут мудрыми в отношении Ирана и постараются решить все разногласия за столом переговоров на равноправной и взаимоуважительной основе.

Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

"Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию"

- Василий Небензя

Единственный жизнеспособный способ урегулирования противоречий по иранскому вопросу, в том числе и его ядерной программе - урегулирование за столом переговоров на равноправной и взаимоуважительной основе, при полном соблюдении международного права, отметил российский постпред при ООН, призвав стороны именно к такому подходу, передает РИА Новости.

Напомним, накануне к исходу дня издание Axios сообщило, что Тегеран и Вашингтон отказались проводить переговоры по ядерной программе Ирана в Омане 6 февраля. При этом США заявили Ирану, что не пойдут навстречу его требованиям, заключающимся в изменении места проведения переговоров и формата.

Однако позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию, заявив: ирано-американские переговоры все же пройдут, как и было запланировано. При этом дипломат выразил благодарность властям Омана за то, что они сделали все необходимое для организации этой встречи.