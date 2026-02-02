Названы лучшие новые отели Абхазии по итогам 2025 года

Лучшие места размещения Абхазии, согласно отзывам туристов, вошли в рейтинг "Островок! Guests’ Choice" по итогам 2025 года.

Стали известны отели Абхазии, вошедшие в рейтинг "Островок! Guests’ Choice-2025".

В номинации "Открытие года" были отмечены два объекта: отель "Бухта Мечты" в Гагре и отель "Столица" в Сухуме.

Также в рейтинг вошли более 30 отели, которые имеют высокий рейтинг и большое количество бронирований и отзывов. Среди них Rayda Hotel — Building 2 в Гагре, A.V.SOKOL в Гагре, Costa d’Ora в Пицунде, такие отели Сухума, как Garuda Boutique Hotel, Riviera Hotel, "Грейс Бриз" и другие. Рейтинг включает не только отели, но и базы отдыха, гостевые дома и глэмпинги в разных частях Абхазии.