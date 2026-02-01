Основным поставщиком молочки в Грузию стал Азербайджан

Главными поставщиками молока и сливок в Грузию названы Азербайджан, Россия и Польша – сама страна производит в год более 500 тысяч тонн молока, большая часть которого идет на производство молочных продуктов.

Грузия в минувшем 2025 году значительно, более чем на треть, нарастила импорт молока и сливок – страна закупила молочной продукции на $22,7 млн, что на 36,4% больше, чем в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Годом ранее в стране было закуплено 14,7 тыс т молочки на сумму $16,6 млн, передает Sputnik Грузия.

На первом месте среди поставщиков молока и его компонентов, включая сливки и сметану, стал Азербайджан, откуда было завезено 6 тыс т продукции на сумму $5 млн.

На втором месте – Россия, поставившая в Грузию 3,2 тыс т молочки на $4 млн, а на третьем – Польша, которая обеспечила стране 3,3 тыс т на $3,5 млн, говорится в сообщении.

Первую пятерку стран-экспортеров замыкают Франция и Беларусь.

Сама Грузия производит в год более 500 тыс т молока, однако большая его часть уходит на производство скоропортящихся молочных продуктов.