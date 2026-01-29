Вестник Кавказа

ВС Евросоюза стали террористическими для Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран ответил на признание КСИР террористической структурой. Тегеран включил ВС ЕС в собственный список террористических организаций.

Руководство Ирана ответило на признание Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.

Согласно пункту 7 закона "Об ответных мерах" Иран признает Вооруженные силы государств, входящих в Европейский союз, террористическими структурами, объявил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

"Согласно пункту 7 закона "Об ответных мерах", в ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Европейский союз"

– Мохаммад Багер Галибаф

Закон был принят в Иране весной 2019 года, вслед за решением Соединенных Штатов о признании КСИР террористической организацией.

Отметим, что в этом году КСИР может также войти в список террористических организаций в Великобритании.

