ВС Евросоюза стали террористическими для Ирана

Руководство Ирана ответило на признание Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.
Согласно пункту 7 закона "Об ответных мерах" Иран признает Вооруженные силы государств, входящих в Европейский союз, террористическими структурами, объявил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.
"Согласно пункту 7 закона "Об ответных мерах", в ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Европейский союз"
– Мохаммад Багер Галибаф
Закон был принят в Иране весной 2019 года, вслед за решением Соединенных Штатов о признании КСИР террористической организацией.
Отметим, что в этом году КСИР может также войти в список террористических организаций в Великобритании.