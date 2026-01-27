"Абхазская цитрусовая компания" создаст новые рабочие места Новое предприятие, которое будет производить цитрусовые соки и леденцы для России, открылось в Абхазии. Ожидается, что на нем будет трудоустроено до 150 человек.

Предприятие "Абхазская цитрусовая компания", запущенное в прошлом году, создаст в республике около 150 рабочих мест и решит проблему с переработкой фруктов.

Предприятие было открыто по абхазско-российской программе льготного кредитования. Оно расположено в селе Пшап Гулрыпшского района.

Глава администрации района Саид Харазия поделился, что на производстве будет создано свыше 130 рабочих мест. Также будет налажена переработка урожая цитрусовых.

"Таким образом, с запуском предприятия будет решена одна из острых проблем, с которыми сталкиваются крестьяне – реализация урожая. За сезон на объекте смогут принять и переработать более 20 тысяч тонн цитрусовых"

– Харазия

Специализация компании – хранение, заготовка и переработке цитрусовых. Поставлять продукцию планируется на российский рынок.

В мае 2026 года на предприятии введут в эксплуатацию дополнительное оборудование из Италии для переработки цитрусовых и производства сока. Также на производстве будет налажен выпуск леденцов.