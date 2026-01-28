"Динамо" Махачкала хочет усилиться нападающим из Африки

К махачкалинскому "Динамо" может присоединиться форвард из Кот-д'Ивуара. В настоящее время он выступает в чемпионате Алжира.

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к нападающему Кипре Зунона, выступающему в чемпионате Алжира. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время форвард из Кот-д'Ивуара защищает цвета клуба "МК Алжир". Его соглашение с командой истекает летом 2027 года, передает "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне нападающий забил на данный момент один гол. На его счету также три результативных передачи.

Турнирная таблица

Первую часть сезона "Динамо" завершило на 13-й строчке в чемпионате России. По итогам 18 туров махачкалинцы набрали 15 очков.