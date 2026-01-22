Руководство Chevron гарантировало безопасную работу "Тенгиза"

Управляющий директор Евразийского подразделения корпорации Chevron Дерек Магнесс отчитался в правительстве Казахстана о принятых мерах по безопасности месторождения "Тенгиз".

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр провел встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации Chevron Дереком Магнессом, темой которой стали инциденты на месторождении "Тенгиз", которые привели к временной остановке добычи.

Управляющий компании рассказал принятых мерах по устранению последствий инцидента и поэтапному наращиванию добычи нефти, заверив первого вице-премьера: компания обеспечит надежную и безопасную работу всех объектов на месторождении, передает Sputnik Казахстан.

Также в ходе беседы Дерек Магнесс сообщил о заинтересованности компании в ее участии в ряде новых геологоразведочных проектов в стране, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали: накануне глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккненженов сообщил о том, что казахстанское нефтегазовое месторождение "Тенгиз", пострадавшее от крупного пожара 18 января, в течение ближайшей недели заработает на полную мощность.