Нетаньяху сообщил о гибели Али Лариджани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о гибели в результате израильского удара по Ирану секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани.

Политик сообщил, что Тель-Авив пошел на этот шаг, чтобы добиться смены власти в стране.

Ранее сегодня о гибели Али Лариджани сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Позже информацию подтвердили в пресс-службе ЦАХАЛ. В Армии обороны Израиля уточнили, что был нанесен точечный удар в момент, когда Лариджани находился неподалеку от Тегерана. Кроме того, в сообщении утверждается, что именно Лариджани фактически руководил Ираном в последние недели.

Стоит отметить также, что после публикации прессой слов Каца о гибели Лариджани в его аккаунте в соцсетях появилось новое сообщение. Оно содержало соболезнования в связи с гибелью иранских моряков, ставших жертвами американского удара по иранскому фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

Напомним, в ходе начавшейся 28 февраля войны США и Израиля против Ирана погиб ряд высокопоставленных представителей иранских властей. В первый же день был убит верховный лидер ИРИ Али Хаменеи. На его место был избран его сын Моджтаба Хаменеи, однако он был ранен и пока не выступал на публике лично.