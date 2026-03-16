Моджтаба Хаменеи не в России – посол ИРИ

Публикации о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас проходит лечение в России, не соответствуют действительности, такое опровержение опубликовал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали опроверг сведения о том, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится в РФ на лечении.
Он напомнил, что до нападения США и Израиля на Иран израильские СМИ активно муссировали тему "побега" Али Хаменеи в Венесуэлу и Россию.
А сейчас, подчеркнул дипломат, в рамках информационной войны продвигается новость о том, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи отправился на лечение в Россию.
"Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место – на улицах среди народа"
– Казем Джалали
Напомним, что ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заверил, что Моджтаба Хаменеи в порядке. Дипломат также предположил, что в скором времени он обратится к общественности с еще одним посланием.