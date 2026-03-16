Глава МИД Ирана и генсек ООН провели телефонный разговор

Переговоры по телефону провели глава МИД Ирана Аббас Аракчи и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, такое сообщение распространила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В министерстве пояснили, что участники беседы говорили о последних событиях на Ближнем Востоке, в частности о война США и Израиля против Ливана, а также ситуации в Ливане.

По словам Аракчи, США и Израиль грубо нарушили ключевые принципы и нормы Устава ООН и международного права. В связи с этим Аракчи напомнил, что ООН в целом и ее генсекретарь обязаны осудить действия агрессоров и привлечь их к ответственности в соответствии с главой 7 Устава.

Говоря о ситуации в Ормузском проливе, министр обратил внимание мирового сообщества на ключевой источник нестабильности – то есть на поведение США и Израиля, которое и спровоцировало кризис. В связи с этим он призвал все страны и организации, стремящиеся к обеспечению мира и безопасности, твердо осудить действия Вашингтона и Тель-Авива, потребовав от них прекратить нападение на иранский народ.

Иранский дипломат также осудил операцию Израиля в Ливане.

В свою очередь генсек ООН высказал свою позицию по ситуации в регионе и безопасности судоходства.