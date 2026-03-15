Аракчи и Уиткофф возобновили прямые контакты – СМИ

Глава МИД Ирана и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф вернулись к прямым контактам, пишет со ссылкой на собственные источники издание Axios.

"В последние несколько дней вновь заработал прямой канал связи между Аракчи и Уиткоффом"

– источники

В материале издания уточняется, что неизвестно, каково было содержание сообщений, направленных Аракчи и Уиткоффом друг другу. В то же время, подчеркивается, что эти контакты стали первыми после атаки США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Портал также пишет, что глава иранской дипломатии послал Уиткоффу текстовые послания, в которых акцент был сделан на прекращении боевых действий.

Кроме того, как сообщил один из источников, американская сторона не приемлет требования Тегерана о репарациях. Вашингтон, пояснил он, готов к подписанию соглашения с Ираном, однако этот документ должен дать возможность республике влиться в международное сообщество и начать зарабатывать на добываемой в ИРИ нефти.

Иранское агентство Tasnim распространило сообщение, из которого следует, что опубликованный Axios материал не соответствует действительности.