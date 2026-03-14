Иран не ведет войну со странами Ближнего Востока – МИД

В Иране опровергли информацию о войне со странами Ближнего Востока. В Исламской Республике отметили, что не начинали воевать с ними.

Иран не объявлял войну странам Ближнего Востока, несмотря на удары, которые наносят с их территорий Соединенные Штаты. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, выступая на брифинге 16 марта.

"Мы никогда не объявляли войну ни одной из стран региона, несмотря на то, что их территории используются для атак на Ирак"

– Эсмаил Багаи

Ранее сегодня глава Центрального командования Пентагона (CENTCOM) Брэд Купер сообщил, что США продолжают обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, атакуя цели как в нем, так и вокруг него.

"Мы продолжим быстро сокращать военные возможности Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него. Наш прогресс остается стабильным, и мы сохраняем бдительность в отношении врага"

– Брэд Купер

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атакует израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.