Лезгинку любят смотреть по всей России – Путин

Танец лезгинку любят смотреть во всех регионах России, поведал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре.

Во время мероприятия художественный руководитель Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" Джамбулат Магомедов выразил благодарность российскому лидеру за проект по развитию традиционной-народной культуры, который называется "Мы – Россия".

"Я уверенно скажу, что лезгинку смотрят с удовольствием по всей стране, вне зависимости от региона. Всегда встречают с большим воодушевлением, вниманием, с радостью и благодарностью вам и вашим артистам"

– Владимир Путин

Магомедов выразил благодарность. В ответ российский лидер также поблагодарил его, заверив, что работа в этом направлении будет продолжаться.