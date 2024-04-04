Вестник Кавказа

Глава ансамбля "Лезгинка" награжден орденом Александра Невского

Глава ансамбля "Лезгинка" награжден орденом Александра Невского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России отметил значительный вклад главы танцевального ансамбля "Лезгинка" в развитие российской культуры. Джамбулат Магомедов награжден орденом Александра Невского.

Российский лидер Владимир Путин наградил гендиректора государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" Джамбулата Магомедова орденом.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Джамбулата Мусаевича Магомедова орденом Александра Невского"

– указ президента

Документ о награждении Магомедова размещен на официальном портале правовой информации. В этом году Джамбулату Магомедову исполнится 62 года, из них 33 года он возглавляет ансамбль "Лезгинка".

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