Глава ансамбля "Лезгинка" награжден орденом Александра Невского

Президент России отметил значительный вклад главы танцевального ансамбля "Лезгинка" в развитие российской культуры. Джамбулат Магомедов награжден орденом Александра Невского.
Российский лидер Владимир Путин наградил гендиректора государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" Джамбулата Магомедова орденом.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Джамбулата Мусаевича Магомедова орденом Александра Невского"
– указ президента
Документ о награждении Магомедова размещен на официальном портале правовой информации. В этом году Джамбулату Магомедову исполнится 62 года, из них 33 года он возглавляет ансамбль "Лезгинка".