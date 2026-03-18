Россия отправит 300 т медикаментов Ирану через Азербайджан

Чемодан скорой помощи
Вторая партия гуманитарной помощи из РФ в Иран будет отправлена через Азербайджан в четверг. Россия направляет в Иран свыше 300 т лекарств.

В четверг МЧС России отправит в Иран через территорию Азербайджана вторую партию гуманитарной помощи, об этом сообщили в посольства РФ в Баку.

Груз будет включать более 300 т медикаментов. Партия прибудет в четверг на железнодорожную станцию "Апшерон" в Баку, откуда гуманитарная помощь на грузовых автомобилях будет доставлена до места назначения в Иране.

Первая партия была отправлена в Иран 12 марта. Поставка осуществлялась также через Азербайджан.

