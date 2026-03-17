Россия продолжит оказывать помощь народу Ирана – Мария Захарова

Официальный представитель МИД России подтвердила намерение РФ оказывать поддержку Ирану. Она отметила, что на долю народу Исламской Республики выпали в последнее время страшные испытания.

Россия будет и впредь помогать иранскому народу. Такое заявление сделала в ходе брифинга 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем и впредь помогать дружественному иранскому народу, на долю которого выпали страшные испытания"

– Мария Захарова

Она подчеркнула, что Иран в условиях напряженности на Ближнем Востоке обратился к России с просьбой предоставить медикаменты.

"В связи с разрушением в ходе американо-израильской агрессии множества больниц и станций скорой помощи, наличия большого числа раненых мирных жителей, включая женщин и детей, Иран попросил Россию о предоставлении медикаментов"

– российский дипломат

Она обратила внимание на то, что Москва незамедлительно пришла на помощь Тегерану.

"По указанию президента России Владимира Путина 12 марта транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в аэропорт азербайджанского города Ленкорань на границе с Ираном первую партию запрошенной гуманитарной помощи, это свыше 13 тонн лекарственных препаратов"

– официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ

Она уточнила, что груз был сразу передан уполномоченным представителям Исламской Республики.

Помимо этого, Захарова выразила признательность Азербайджану за оказанное содействие.