Иран заявил о попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер"

В Иране рассказали, что по территории АЭС "Бушер" нанесен удар. Инцидент случился во вторник вечером.

На территорию атомной электростанции "Бушер" в южной части Ирана попал снаряд. Об этом рассказали в Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).

В ОАЭИ отметили, что в результате инцидента ни один человек не пострадал.

"Попадание вражеского снаряда по территории АЭС "Бушер" не привело к материальному и техническому ущербу или ранениям"

– ОАЭИ

Согласно сообщению, удар по территории АЭС был нанесен 17 марта примерно в 19:00 по местному времени (18:30 мск). Другие подробности случившегося не сообщаются.