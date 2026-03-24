В Крым на майские праздники запустят новые поезда

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" увеличит количество курсирующих в Крым поездов до 13 к концу апреля, открыв в том числе абсолютно новый ежедневный маршрут из Минеральных Вод.

В числе доступных направлений появится новый ежедневный рейс из Минеральных Вод, который начнет работу уже в конце апреля текущего года.

"В майские праздники в Крым будут курсировать 13 поездов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Адлера, Минеральных Вод, а также прицепная группа из Владикавказа. Их номера: 7/8, 17/18, 25/26, 27/28, 67/68, 75/76, 77/78, 91/92, 97/98, 141/142, 173/174, 179/180, 315/316, прицепная группа 417(С)"

Как отметил оператор, город Минеральные Воды стал новой начальной точкой для железнодорожного маршрута на полуостров. По нему начнет курсировать ежедневный состав под номером 26/25.

Среди праздничных поездов заявлены два сезонных рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию, а прицепная группа из Владикавказа в Симферополь будет ходить с конца апреля по начало октября.

Уже с конца мая пассажиры смогут отправиться в Крым по новому маршруту из Оренбурга. Беспересадочная группа вагонов будет присоединяться к поезду 194/193 в Самаре и следовать через Симферополь до Севастополя.

Всего в летний сезон 2026 года в направлении полуострова будут курсировать 20 поездов, включающих 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также 5 беспересадочных групп.