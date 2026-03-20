Отдых в Крыму на лето обойдется на 20% дешевле, чем в Сочи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отели Крыма на лето 2026 года приняли решение держать цены на 20% ниже уровня цен в Сочи. Это обеспечит региону хороший летний сезон.

Крымские отельеры летом сохранят цены на размещение на 20% ниже цен в Сочи, поделился вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, передает ТАСС.

"В Крыму отельеры четко и открыто говорят: мы будем все лето держать цены минус 20% от цен в Сочи. И по турпотоку в 2026 году Крым будет чувствовать себя хорошо"

– Алексан Мкртчян

По итогам минувшего года Крым принял на 15% больше туристов, чем в 2024 году. В этом году регион ожидает увеличения туристического потока.

