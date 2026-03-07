В Крым за год инвестировали 368 млрд рублей

Инвестиции в Крым в 2025 году достигли 368 млрд рублей, поделился глава республики Сергей Аксенов.

"В прошлом году объем инвестиций превысил, по оценке Росстата, 368 млрд рублей, из них 270 млрд рублей составили частные вложения. Таким образом, объем инвестиций в абсолютных величинах вырос на 17,7%"

– Сергей Аксенов

По его словам, это говорит о том, что инвестиционная политика Крыма эффективна. Крым, невзирая на трудности, входит в число самых динамично развивающихся регионов России, добавил он.

Президент России Владимир Путин обозначил целевой показатель по привлечению инвестиций в основной капитал в 2022-2025 годах в размере 800 млрд рублей, этот показатель был успешно достигнут.

"По предварительным данным, в крымскую экономику за этот период удалось привлечь более 871 млрд рублей - без учета федеральных средств"

– Сергей Аксенов