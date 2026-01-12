Начальник Генштаба МО Казахстана проинспектировал корабли на Каспии

Начальник Генерального штаба министерства обороны Казахстана Каныш Абубакиров совершил инспекционную поездку в Актауский гарнизон, где проверил боеготовность кораблей Военно-морских сил страны, выполняющих боевую задачу в акватории Каспийского моря.

Военачальник проверил готовность систем вооружения, навигации и радиотехнического оборудования на ракетно-артиллерийском корабле "Орал". Проверка проводилась в ходе учебной тренировки, на которой экипаж отработал действия при выполнении огневых задач и подтвердил отличную слаженность личного состава, передает Sputnik Казахстан.

Инспекции начальника Генштаба подвергся противодиверсионный катер "Кайсар", предназначенный для защиты казахстанской акватории Каспийского моря и портовых зон от возможных подводных и надводных угроз, проверка прошла успешно.

Руководство флотилии показало проверяющему, как ведется боевая работа подразделений, как организован быт моряков и их материально-техническое обеспечение, говорится в сообщении.

В ходе инспекции Каныш Абубакиров напомил личному составу: Военно-морские силы Казахстана играют ключевую роль в поддержании региональной стабильности, поэтому их модернизация остается одним из приоритетов оборонного ведомства.

