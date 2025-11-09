Азербайджан и Казахстан начнут соединять берега Каспия оптоволокном следующим летом

Летом 2026 года начнутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля, который по проекту свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Изготовление кабеля уже запущено, заявил азербайджанский чиновник.

Реализация проекта по прокладке волоконно-оптического кабеля из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море стартует летом 2026 года, рассказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самеддин Асадов в ходе Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25).

К концу 2026 года планируется полное завершение работ и последующее введение кабеля в эксплуатацию. На данный момент уже начато производство самого кабеля, сообщает замминистра.

"В настоящее время завершены работы по анализу трассы на участке дна Каспийского моря, где пройдет этот кабель. В ближайшее время компания, проводящая эти работы, представит отчет операторам и участникам проекта"

– Самеддин Асадов

По словам Асадова, новая линия связи станет ключевым фактором укрепления позиций Азербайджана в регионе как центра цифровых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.